Четверг, 6 Сентября 2018 года
08:46:27 МСК

Новый Nissan Leaf может в ближайшее время выйти на российский рынок

Техника

Второе поколение модели получило документ Одобрения типа транспортного средства

Москва, 6 сентября 2018, 07:31 — REGNUM  Электромобиль Nissan Leaf второй генерации может в ближайшее время появиться на российском авторынке, модель получила документ Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), он был опубликован 4 сентября на сайте Росстандарта.

Машина оборудована электромотором мощностью 150 л. с. (110 кВт), показатель крутящего момента которого равен 320 Нм. Электрокар способен разогнаться до скорости 144 км/ч. Он получил «умную» функцию e-pedal, которая позволяет использовать при движении только одну педаль — акселератора. Масса автомобиля равна 1535 кг.

Читайте также: Toyota отзывает более миллиона гибридных автомобилей по всему миру

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, новый Nissan Leaf также получил систему помощи водителю Pro Pilot, которая может самостоятельно управлять автомобилем при движении по шоссе. В ней, в частности, реализованы функции, аналогичные Autosteer и Traffic Aware Cruise Control от Tesla Autopilot.

Читайте ранее в этом сюжете: Mercedes-Benz официально представил свой первый электрокроссовер EQC

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электромобили
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить