Новый Nissan Leaf может в ближайшее время выйти на российский рынок

Москва, , 07:31 — REGNUM Электромобиль Nissan Leaf второй генерации может в ближайшее время появиться на российском авторынке, модель получила документ Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), он был опубликован 4 сентября на сайте Росстандарта.

Машина оборудована электромотором мощностью 150 л. с. (110 кВт), показатель крутящего момента которого равен 320 Нм. Электрокар способен разогнаться до скорости 144 км/ч. Он получил «умную» функцию e-pedal, которая позволяет использовать при движении только одну педаль — акселератора. Масса автомобиля равна 1535 кг.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, новый Nissan Leaf также получил систему помощи водителю Pro Pilot, которая может самостоятельно управлять автомобилем при движении по шоссе. В ней, в частности, реализованы функции, аналогичные Autosteer и Traffic Aware Cruise Control от Tesla Autopilot.

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