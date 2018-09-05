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Израиль создает спутник нового поколения

Техника

Правительство Израиля согласилось финансировать создание нового спутника «Амос-8»

Израиль создает спутник нового поколения
Иллюстрация: Nasaspaceflight.com
Спутник Амос-8

Тель-Авив, 5 сентября 2018, 23:36 — REGNUM  Правительство Израиля официально объявило о своем согласии финансировать разработку и создание нового спутника связи «Амос-8». Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, спутник будет полностью спроектирован и построен в Израиле. Однако объем государственного финансирования остается в секрете.

Как заявил министр науки, технологии и космоса Израиля Офир Акунис, данное решение имеет важное и долгосрочное значение для страны и в полной мере отвечает ее стратегическим интересам.

Создание спутника будет способствовать повышению конкурентоспособности израильской аэрокосмической промышленности во всем мире.

На данный момент известно, что системы нового спутника будут сочетать различные технологии и опыт, который Израиль накопил за последнее десятилетие. «Амос-8» станет самым передовым спутником, когда-либо выпущенным в Израиле.

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