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Почти как GMC Yukon: фотошпионы поймали на дорогах Kia Telluride

Техника

По сравнению с концепт-каром автомобиль получил некоторые изменения внешности

Сеул, 5 сентября 2018, 15:32 — REGNUM  Автопапарации поймали на дорогах новый кроссовер Telluride южнокорейской компанией Kia, который, как ожидается, будет представлен в начале 2019 года. Снимки 4 сентября были опубликованы на портале The Korean Car Blog.

https://www.instagram.com/p/BnT1fFIFTZN/

Эксперты отмечают, что внешний вид машины чем-то напоминает GMC Yukon, однако кроссовер Kia имеет свои уникальные особенности дизайна. Передняя часть автомобиля отличается от той, что была у концепт-кара, как и задняя. Боковых сторон изменения не коснулись. Каким будет салон автомобиля — пока что остаётся загадкой.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Kia показала концепт кроссовера Telluride в 2016 году на автосалоне American International Auto Show в США. В сети высказываются предположения, что автомобиль может быть построен на той же платформе, что легла в основу седана K900 (Quoris). Это означает, что Telluride может получить 3,3-литровый двигатель V6, мощность которого равна 365 л. с.

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