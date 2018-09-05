LADA Vesta вновь вышла в лидеры модельного рейтинга российского авторынка

Москва, , 15:03 — REGNUM В августе 2018 года седан LADA Vesta вновь стал лидером модельного рейтинга авторынка России. За обозначенный период в нашей стране было продано 8510 этих автомобилей. Об этом 5 сентября сообщило агентство «Автостат».

Второе место поделили Kia Rio (7812 ед.) и кросс-версия хетчбэка Rio X-Line (2926 ед.). На третьем месте оказалась LADA Granta (6695 ед.). В сегменте кроссоверов и внедорожников первое место в очередной раз досталось Hyundai Creta (5274 ед., рост продаж — 32%).

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что кроссовер Creta в августе 2018 года также вышел в лидеры внутреннего рейтинга компании Hyundai. В топ-5 также вошли модели: Solaris, Tucson, Sonata и Santa Fe.

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