Боевой потенциал кораблей типа «Каракурт» значительно возрастет

Москва, , 14:13 — REGNUM Боевой потенциал малых ракетных кораблей проекта 22 800 («Каракурт») значительно возрастет. Связано это с разработкой нового радиолокационного комплекса «Позитив-МК». Данным радиолокационным комплексом будут оснащены два модернизированных корабля проекта «Каракурт». В конце этого — начале следующего года эти корабли поступят в ВМФ РФ, и начнется опытная эксплуатация нового РЛ комплекса.

РЛК «Позитив-МК» представляет собой трехкоординатную систему обнаружения надводных и воздушных целей и наведения на них. Радиус действия в пассивном режиме работы составляет триста километров. Данных по дальности обнаружения в активном режиме нет, но логично предположить, что эта дальность будет еще больше.

Благодаря этому комплексу корабли смогут владеть окружающей обстановкой на дальностях в три раза больших, чем при существующем оснащении штатной РЛС «Минерал-М».

«Позитив-МК» способен одновременно вести наблюдение за сорока воздушными и надводными объектами. Он может обнаруживать малоразмерные, низколетящие и пикирующие цели, в том числе, и крылатые ракеты. Комплекс имеет большой уровень автоматизации, способен самостоятельно оценивать степень опасности, исходящую от цели. Оценив боевую обстановку, «Позитив-МК» выводит на монитор оператора план уничтожения по целям.

Еще одна важнейшая особенность нового радиолокационного комплекса — интеграция со всем ракетно-артиллерийским вооружением, средствами ПВО и ПРО боевого корабля. Комплексом выбирается тип вооружения, который способен гарантированно уничтожить цель.

Командир корабля имеет полномочия корректировки порядка ведения огня, последнее слово за ним. Кроме этого, «Позитив-МК» позволяет осуществлять управление тактической группы кораблей при их совместных боевых действиях, давая целеуказания.