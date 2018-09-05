Продажи кроссовера Hyundai Creta в России выросли на 32%

Москва, , 13:55 — REGNUM В августе 2018 года марка Hyundai продала в России 13 993 автомобиля, по сравнению с августом 2017 года продажи компании выросли на 4%. Об этом 4 сентября сообщило агентство «Автостат».

Лидером внутреннего модельного рейтинга компании в очередной раз стал кроссовер Creta, за обозначенный период стать его владельцами решили 5 274 человека. Продажи модели выросли на 32%. На второй строчке разместился седан Solaris с показателем 4 814 проданных автомобилей (падение продаж — 31%), на третьей — кроссовер Tucson (1 920 ед., рост продаж — 252%). В топ-5 также вошли седан Sonata (664 ед.) и SUV Santa Fe (570 ед.).

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Напомним, 30 августа на Московском автосалоне — 2018 компания Hyundai представила эксклюзивную версию кроссовера Santa Fe, которая получила название Black and Braun. Стоимость автомобиля составляет 2 млн 849 тыс. рублей.

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