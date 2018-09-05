В Китае крупнейший в мире самолёт-амфибия прошёл испытания глиссированием

Пекин, , 13:21 — REGNUM В Китае впервые прошёл испытания глиссированием крупнейший в мире самолёт-амфибия AG600. Об этом сообщает Sina Military.

Гидросамолёт проходит испытания в водохранилище на реке Чжанхэ в провинции Хубэй. Во время испытаний на воде самолёт на скорости сперва отошёл от берега, а затем вернулся обратно.

Отмечается, что испытания глиссированием были признаны успешными. Подробности не раскрываются. Ожидается, что далее самолёт должен приступить к взлётам и посадкам на водную поверхность.

Глиссированием называют режим движения по воде, при котором объект удерживается на поверхности благодаря скоростному напору воды. Такие испытания проводятся на воде для проверки прочности планера и его управляемости.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский самолет-амфибия AG600 вступил в фазу водных испытаний