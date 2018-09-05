Новый музей появится в Чебоксарах

Чебоксары, , 11:09 — REGNUM В Чебоксарах хотят построить музей-павильон для размещения ретро-автомобилей. Планируется, что экспозиция будет включать в себя 30 машин. Соответствующий конкурс по разработке проектной документации нового музея опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Открытый конкурс объявило муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства». Победитель должен будет разработать проектно-сметную документацию на объект: «Строительство музея-павильона для размещения ретро-автомобилей на 30 м/м на территории сквера перед музеем Трактора по пр. Мира, г. Чебоксары».

Музей-павильон будет рассчитан на 30 машиномест, его построят на территории сквера перед музеем трактора. Исполнительно должен будет составить проект организации земельного участка, предложить архитектурные решения, предусмотреть электроснабжение, освещение, сети связи. Музей планируется взять под видеонаблюдение и интегрировать в сегмент аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

На разработку проекта музея выделяется 299 996,09 рублей (начальная цена). В документе отмечается, что средства предусмотрены в виде субсидий на «обеспечение комфортных условий проживания граждан» в рамках программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары». Документация должна быть подготовлена к 10 декабря 2018 года, учитывая положительное заключение о проверке сметной стоимости.