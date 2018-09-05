Mercedes-Benz вывел на российский рынок грузовики Actros и Arocs

Москва, , 10:17 — REGNUM Mercedes-Benz вывел на российский рынок грузовые автомобили Actros и Arocs, машины уже можно приобрести у российских дилеров компании. Об этом 4 сентября сообщило агентство «Автостат».

Грузовики оборудованы рядными шестицилиндровыми моторами, в которых использована технология X-Pulse, повышающая эффективность сгорания топлива. Они также получили ассиметричный турбокомпрессор, а машины с мотором, рабочий объём которых равен 15,6 л получили ещё и турбокомпаунд, который позволяет поднять мощность силовых установок на 68 л. с.

Читайте также: Составлен топ-10 самых распространённых в России автомобилей

Усилие на колёса передаёт автоматическая коробка Mercedes PowerShift 3. Отмечается, что покупателям Actros будет предоставлен выбор из 11 кабин, а тем, кто приобретает Arocs — из 14 кабин.

Напомним, данные тягачи производятся не только на заводе в Германии, но и на предприятии «Даймлер КАМАЗ Рус», расположенном в Набережных Челнах.

Читайте ранее в этом сюжете: В августе «АвтоВАЗ» смог увеличить продажи на 9,4%