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Mercedes-Benz вывел на российский рынок грузовики Actros и Arocs

Техника

Машины можно заказать у российских дилеров компании

Mercedes-Benz вывел на российский рынок грузовики Actros и Arocs
NotrucksNolife
Mercedes-Benz Actros

Москва, 5 сентября 2018, 10:17 — REGNUM  Mercedes-Benz вывел на российский рынок грузовые автомобили Actros и Arocs, машины уже можно приобрести у российских дилеров компании. Об этом 4 сентября сообщило агентство «Автостат».

Грузовики оборудованы рядными шестицилиндровыми моторами, в которых использована технология X-Pulse, повышающая эффективность сгорания топлива. Они также получили ассиметричный турбокомпрессор, а машины с мотором, рабочий объём которых равен 15,6 л получили ещё и турбокомпаунд, который позволяет поднять мощность силовых установок на 68 л. с.

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Усилие на колёса передаёт автоматическая коробка Mercedes PowerShift 3. Отмечается, что покупателям Actros будет предоставлен выбор из 11 кабин, а тем, кто приобретает Arocs — из 14 кабин.

Напомним, данные тягачи производятся не только на заводе в Германии, но и на предприятии «Даймлер КАМАЗ Рус», расположенном в Набережных Челнах.

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