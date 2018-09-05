В сети появилась информация о новом Subaru Forester для России

Москва, , 09:59 — REGNUM Пятое поколение кроссовера Subaru Forester получило документ Одобрения типа транспортного средства, он был опубликован 3 сентября на сайте Росстандарта.

В России моторная гамма Forester будет состоять из двух атмосферных двигателей 2 л (150 л. с.) и 2,5л. (185 л. с.), в паре к ним идёт бесступенчатая коробка CVT. Из этого следует, что гибридную версию автомобиля компания решила в России не продавать. Стоит отметить, что в начальную комплектацию кроссовера входит кондиционер, датчик давления в шинах, подогрев сидений и функция электронного контроля устойчивости.

Читайте также: Mercedes-Benz официально представил свой первый электрокроссовер EQC

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, новую версию Forrester японский автопроизводитель Subaru показал в марте 2018 года на мотор-шоу в Нью-Йорке. Компания выпускает эту модель с 1997 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Renault может вывести с российского рынка модели Logan и Sandero