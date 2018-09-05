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В сети появилась информация о новом Subaru Forester для России

Техника

Автомобиль будет оборудоваться двумя бензиновыми двигателями, гибридная версия в Россию не приедет

Москва, 5 сентября 2018, 09:59 — REGNUM  Пятое поколение кроссовера Subaru Forester получило документ Одобрения типа транспортного средства, он был опубликован 3 сентября на сайте Росстандарта.

В России моторная гамма Forester будет состоять из двух атмосферных двигателей 2 л (150 л. с.) и 2,5л. (185 л. с.), в паре к ним идёт бесступенчатая коробка CVT. Из этого следует, что гибридную версию автомобиля компания решила в России не продавать. Стоит отметить, что в начальную комплектацию кроссовера входит кондиционер, датчик давления в шинах, подогрев сидений и функция электронного контроля устойчивости.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, новую версию Forrester японский автопроизводитель Subaru показал в марте 2018 года на мотор-шоу в Нью-Йорке. Компания выпускает эту модель с 1997 года.

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