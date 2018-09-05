Renault может вывести с российского рынка модели Logan и Sandero

Москва, , 09:20 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault может вывести с российского рынка модели, которые являются перелицованными версиями автомобилей, выпускающихся румынской компанией Dacia. Об этом 4 сентября изданию Automotive News Europe сообщил вице-президента по корпоративному дизайну Renault Лоренс ван ден Акер.

Во время беседы с журналистами на Московском автосалоне — 2018 представитель компании пояснил, что его целью является формирование глобальной линейки Renault.

Он отметил, что некоторые автомобили, которые компания продаёт в России, являются производными от машин Dacia. Лоренс ван ден Акер заявил — он хочет, чтобы эта практика была прекращена. Это может произойти после того, как в ЕС сменятся текущие поколения моделей. Отмечается, что данное решение не коснётся кроссовера Duster.

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Напомним, к перелицованным моделям Dacia, кроме Duster, относятся седан Logan и хетчбэк Sandero. Стоит отметить, что универсал LADA Largus также является перелицованной моделью Dacia Logan MCV.

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