В августе «АвтоВАЗ» смог увеличить продажи на 9,4%

Самара, , 07:49 — REGNUM В августе 2018 года отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» смог реализовать на российском рынке 28 683 автомобиля, по сравнению с продажами августа 2017 года продажи компании выросли на 9,4% Об этом 4 августа сообщила пресс-служба компании.

Всего в период с января по август 2018 года компания продала в России 227 956 машин, увеличив объём продаж на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Внутренний модельный рейтинг в августе возгласила модель Vesta (8510 ед., рост продаж 27,1%), второе место заняла Granta с показателем 6695 проданных автомобилей.

Читайте также: В сентябре Skoda объявила скидки на автомобили в России

Отмечается, что лучшие темпы продаж показывает LADA Largus, в августе в России было продано 3719 пассажирских моделей (рост продаж — 45,6%) и 759 фургонов (рост — 39,8%).

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что вседорожники Lada Vesta Cross вскоре начнут закупать военная полиция и автоинспекция Вооруженных сил РФ. Сейчас автомобили дорабатываются для нужд армии и проходят соответствующие испытания.

Читайте ранее в этом сюжете: Российская армия получит свою версию Lada Vesta Cross