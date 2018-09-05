Mercedes-Benz официально представил свой первый электрокроссовер EQC

Стокгольм, , 07:35 — REGNUM В Стокгольме (Швеция) прошла презентация первого электрокроссовера Mercedes-Benz, электрокар получил силовую установку мощностью 408 л. с. (300 кВт). Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба компании.

https://twitter.com/MercedesBenzUK/status/1037052761609826304

Значение показателя крутящего момента автомобиля равна 765 Нм. Машина разгоняется до 100 км/ч за 5,1 сек, её максимальная скорость равна 180 км/ч.

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На EQC установлена батарея, запас энергии которой равен 80 кВт*ч, она обеспечивает 450-километровый запас хода при движении в смешанном цикле (по стандарту NEDC). Снаряжённая масса пятиместного авто равна 2,425 кг.

Напомним, запас энергии батареи Tesla составляет 100 кВт*ч, Jaguar I-Pace — 90 кВт*ч, Hyundai Kona Elektro 64 кВт*ч. В апреле 2018 года ИА REGNUM сообщило, что Mercedes-Benz EQC вошел в топ-10 самых ожидаемых электрокроссоверов.

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