ТОГУ представил на конгрессе инженеров робота для гидролокации дна

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:16 — REGNUM Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) представил на Общероссийском конгрессе инженеров «Наука — Инженер — Промышленность» компактный автоматизированный надводный комплекс — робота «Сонобот», способного проводить мониторинг глубин и составлять карты водоёмов, сообщает 5 сентября пресс-служба вуза.

Директор Центра робототехники ТОГУ Фёдор Безручко пояснил, что робот уникален своими техническими характеристиками, габаритами и способностью работать в автоматическом режиме.

«Он полностью автоматизирован: оператор с помощью компьютера задает ему площадь, которую нужно исследовать, а робот сам выстраивает свою траекторию (обычно это «галс», то есть зигзаг) и выдает картинку на береговую станцию», — сказал Безручко.

Отмечается, что кроме «Сонобота», на выставочном стенде ТОГУ представлен проект системы экстренной аварийной связи на автодороге Лидога — Ванино, дизайн-проекты благоустройства городской среды, а также исследования Центра космических технологий университета в области эхозондирования, контроля за озеленением, незаконной вырубкой лесов, мониторинга безопасности дорожного движения.

Напомним, ТОГУ планирует выступить единым интегратором в проекте создания станций экстренной связи на территории Хабаровского края, а также осуществлять контроль и мониторинг каналов и объектов связи.

Читайте также: Тихоокеанский госуниверситет представил проект экстренной связи в дороге