В сентябре Skoda объявила скидки на автомобили в России

Москва, , 15:18 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda объявил о специальных предложениях для российских покупателей, которые будут действовать в сентябре 2018 года. Об этом 4 сентября сообщило агентство «Автостат».

Сумма экономии при покупке модели Rapid может составить до 132 700 рублей, в случае приобретения лифтбэка Octavia покупатель сможет выиграть до 145 800 тыс. рублей, а в случае Superb — до 225 тыс. рублей. Кроссовер Yeti можно купить дешевле на 240 тыс. рублей.

Читайте также: Составлен топ-10 самых распространённых в России автомобилей

Напомним, в августе 2018 года компания Skoda повысила цены на универсал Octavia Combi на 24−28 тыс. рублей в зависимости от комплектации. При этом максимальная стоимость автомобиля осталась прежней.

Читайте ранее в этом сюжете: Skoda повысила цену универсала Octavia Combi на 24-28 тыс. рублей