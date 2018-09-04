В Пермском политехе научили робота Promobot обучать программированию

Пермь, , 14:54 — REGNUM Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали уникальный комплекс лабораторных работ, который позволит роботу Promobot обучать азам программирования школьников и студентов, сообщает 4 сентября пресс-служба вуза.

Из сообщения следует, что робот на «личном примере» поможет освоить учащимся работу в системе ROS, программирование в Java Script и Си, алгоритм распознавания лиц и критерии оценки его качества, принципы управления современными сенсорными сетями Modbus RTU и TCP.

«На этом лабораторном стенде ребята изучают основы робототехники: учатся программировать движения, распознавать речь человека, лица», — пояснил заведующий кафедрой «Автоматика и телемеханика» вуза Александр Южаков.

В результате работы с образовательным стендом Promobot будущие специалисты получают актуальное техническое образование, применяют фундаментальные знание в прикладном поле, наблюдая то, как их знания можно применить в жизни.

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