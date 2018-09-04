Завод «Автотор» начал производство Hyundai Santa Fe новой генерации

Калининград, , 14:45 — REGNUM Калининградский завод «Автотор» начал производство нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe, предприятие будет выпускать четыре варианта комплектаций: Family, Lifestyle, Premier и High-Tech. Об этом 4 сентября сообщило агентство «Автостат».

Все автомобили оборудованы системой полного привода HTRAC. Благодаря тому, что колесная база у нового Santa Fe стала больше, кроссовер может выпускаться в пятиместном и в семиместном вариантах.

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Напомним, в зависимости от комплектации автомобиль может быть оборудован бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. (2,4 л), в паре к которому идёт автоматическая КП на шесть передач или турбированным дизельным мотором мощностью 200 л.с. (2,2 л). Усилие от него к колесам будет передавать 8-скоростная автоматическая коробка.

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