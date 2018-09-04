Вторник, 4 Сентября 2018 года
16:16:58 МСК

Завод «Автотор» начал производство Hyundai Santa Fe новой генерации

Техника

Предприятие будет выпускать четыре варианта комплектации автомобиля

Калининград, 4 сентября 2018, 14:45 — REGNUM  Калининградский завод «Автотор» начал производство нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe, предприятие будет выпускать четыре варианта комплектаций: Family, Lifestyle, Premier и High-Tech. Об этом 4 сентября сообщило агентство «Автостат».

Все автомобили оборудованы системой полного привода HTRAC. Благодаря тому, что колесная база у нового Santa Fe стала больше, кроссовер может выпускаться в пятиместном и в семиместном вариантах.

Читайте также: Фотошпионы рассекретили внешность нового хетчбэка Skoda Rapid

Напомним, в зависимости от комплектации автомобиль может быть оборудован бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. (2,4 л), в паре к которому идёт автоматическая КП на шесть передач или турбированным дизельным мотором мощностью 200 л.с. (2,2 л). Усилие от него к колесам будет передавать 8-скоростная автоматическая коробка.

Читайте ранее в этом сюжете: Toyota представила в ЕС новое поколение универсала Corolla Touring Sports

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить