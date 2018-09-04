О главном минусе «смартфона для чиновников» рассказал глава Минкомсвязи РФ

Москва, , 14:30 — REGNUM В смартфоне, который «Ростелеком» разрабатывает для российских чиновников, хорошее качество связи, но нет приложений. Об этом сообщил журналистам глава Минсвязи РФ Константин Носков.

По словам руководителя ведомства, у него уже есть смартфон, работающий на базе операционной системы Sailfish. Носков отметил хорошее качество голосовой связи, но посетовал на отсутствие в операционной системе гаджета нужных приложений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация, что перевод сотрудников государственных органов и госкомпаний России на смартфоны с операционной системой Sailfish от «Ростелекома» обойдется в 160 млрд рублей.

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