Toyota представила в ЕС новое поколение универсала Corolla Touring Sports

Брюссель, , 14:16 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представил в ЕС новую генерацию универсала Corolla Touring Sports, которая была построена на базе шасси Toyota New Global Architecture (TNGA). Об этом 4 сентября сообщил портал Automotive Management‏.

https://twitter.com/AMchatter/status/1036927118666416128

Благодаря смене платформы, объём багажника автомобиля увеличился с 507 л до 598 л. Колёсная база нового автомобиля равна 2 700 мм, что даже больше, чем у Skoda Octavia. Машина получила переднюю подвеску Мак-Ферсон и многорычажную заднюю подвеску. Автомобиль может быть оборудован 1,2-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 114 л. с., 1,8-литровым мотором мощностью 120 л. с., а также 178-сильным агрегатом, рабочий объём которого равен 2 л.

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Напомним, ранее Toyota продавала на рынке ЕС универсал Auris Touring Sports. Впоследствии компания решила отказаться от названия Auris и выпустить машину под маркой Corolla.

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