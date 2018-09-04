Фотошпионы рассекретили внешность нового хетчбэка Skoda Rapid

Прага, , 12:59 — REGNUM В сети появились новые шпионские снимки второго поколения хетчбэка Skoda Rapid. Автомобиль показан в двух ракурсах, причем фон у фотографий вырезан. Фото были опубликованы на чешском портале Auto-mania.

https://twitter.com/wwwautomaniacz/status/1035425803268509696

Эксперты отмечают сходство передних частей нового Rapid и концепт-кара Vision RS, эскизы которого компания выложила в сеть в августе 2018 года. К сожалению, фотограф, предоставивший изданию снимки, не запечатлел заднюю часть автомобиля.

Читайте также: Ford опроверг слухи о прекращении производства Mondeo, S-Max и Galaxy

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило том, что второе поколение Rapid будет построено на базе платформы MQB от Volkswagen. Это скажется на габаритах автомобиля, он станет больше. Ожидается, что машина получит бензиновые моторы объемом 1 л и 1,5 л, и дизельный 1,6-литровый агрегат.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: Skoda показала эскизы концепт-кара Vision RS