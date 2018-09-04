Российская армия получит свою версию Lada Vesta Cross

Москва, , 11:41 — REGNUM За руль вседорожника Lada Vesta Cross пересядут сотрудники российской военной полиции и автоинспекции. Автомобили будут использоваться ими для ведения патрульной службы и сопровождения колонн техники. Об этом 4 сентября сообщили «Известия».

Отмечается, что сегодня автомобили дорабатывают для использования в армии, они проходят соответствующие тесты. Таким образом, военные кросс-версии Lada Vesta вскоре можно будет увидеть военных городках и на российских дорогах. На данный момент в автопарке служб числятся преимущественно автомобили УАЗ «Патриот» и седаны Focus компании Ford.

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Напомним, «АвтоВАЗ» представил модель Lada Vesta Cross в апреле 2018 года. Автомобиль оснащается бензиновыми двигателями мощностью 106 л. с. и 122 л. с., в зависимости от комплектации автомобиль может быть оборудован 5-скоростной механической или роботизированной коробкой передач.

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