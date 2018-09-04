Составлен топ-10 самых распространённых в России автомобилей

Москва, , 11:20 — REGNUM По состоянию российского автопарка на 1 июля 2018 года самым распространённым автомобилем в России является седан LADA 2107, к такому выводу пришли эксперты агентства «Автостат». Результаты их анализа были опубликованы 3 сентября на сайте компании.

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Сейчас в нашей стране зарегистрировано 1,73 млн этих машин. На втором месте оказалась другая модель «АвтоВАЗа» — LADA 2106 (1,54 млн ед.). Третью строчку занял LADA 4×4 (1,01 млн ед.).

В топ-7 самых распространённых в России автомобилей также вошли следующие модели LADA: 2109 (850 тыс. ед.), 2110 (826,9 тыс. ед.), 2114 (774 тыс. едт.) и 2105 (726,9 тыс. ед.). В первую десятку попали иномарки и Ford Focus (725,9 тыс. ед.), Toyota Corolla (704,4 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (704,2 тыс. ед.).

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых распространённых в России марок автомобилей. В топ-5 попали LADA, Toyota, Nissan, Hyundai и Kia.

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