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Mitsubishi Outlander установил в России рекорд по продажам в кредит

Техника

В Москве был продан 20-тысячный экземпляр кроссовера

Mitsubishi Outlander установил в России рекорд по продажам в кредит
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Mitsubishi Outlander

Москва, 4 сентября 2018, 10:42 — REGNUM  В России в кредит был продан 20-тысячный экземпляр кроссовера Mitsubishi Outlander. Согласно заявлению компании «МС Банк Рус» это является рекордом за всё время её деятельности в России. Об этом 4 сентября сообщило агентство «Автостат».

Владельцем юбилейного автомобиля стала жительница Москвы, ей достался кроссовер коричневого цвета, оборудованный мотором с рабочим объёмом 2 л и бесступенчатой коробкой передач.

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Напомним, в период с января по июль 2018 года в нашей стране было продано 13 218 экземпляров Mitsubishi Outlander. АО «МС Банк Рус» отмечает, что 6 038 покупателей решили приобрести этот автомобиль в кредит.

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