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Ford опроверг слухи о прекращении производства Mondeo, S-Max и Galaxy

Техника

Компания заявила, что до конца 2018 года на рынок ЕС будет выпущен обновлённый Mondeo

Брюссель, 4 сентября 2018, 09:07 — REGNUM  Представительство компании Ford в ЕС выступило с опровержением слухов, согласно которым автопроизводитель намерен прекратить выпуск моделей S-Max, Galaxy и Mondeo. Об этом 3 сентября сообщил журнал «Авторевю».

В Ford отметили, что компания не только не собирается снимать с производства модель Mondeo, до конца 2018 года она планирует представить обновлённую версию автомобиля, в том числе его гибридный вариант. Производство автомобилей S-Max и Galaxy также будет продолжено.

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Напомним, ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что компания Ford намерена провести сокращение 12% персонала, трудоустроенного на предприятиях в ЕС. Издание также написало, что выпуск автомобилей S-Max, Galaxy и Mondeo будет прекращён.

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