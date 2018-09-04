Honda выпустила на рынок обновлённый кроссовер CR-V

Токио, , 08:45 — REGNUM Компания Honda вывела на домашний рынок бензиновую версию обновлённого кроссовера CR-V. Гибридный вариант появится в Японии в продаже лишь 1 ноября 2018 года. Об этом 3 сентября сообщил портал «Автовзгляд».

Визуально от старой версии автомобиль отличается лишь светодиодными противотуманными лампами (на предыдущем варианте были установлены галогеновые). Об остальных изменениях информации нет, российский офис марки пока что не ответил на комментарии.

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Напомним, полноприводные Honda CR-V в России сейчас можно приобрести c двигателями, рабочий объём которых составляет 2 л и 2,4 л. На машины устанавливается вариатор.

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