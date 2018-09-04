Корабли «Союз» и «Прогресс» проверят на производственный брак

Москва, , 07:30 — REGNUM После ЧП с утечкой воздуха на Международной космической станции (МКС) все космические корабли «Союз» и «Прогресс», находящиеся на космодроме Байконур и в цехах в подмосковном Королёве, будут проверены на наличие производственного брака. Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает 4 сентября РИА Новости.

Отмечается, что проверкой будут заниматься специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» в связи с инцидентом, когда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» было обнаружено отверстие от сверла, закупоренное клеем.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что отверстие в корпусе космического корабля «Союз МС-09» могло появиться в результате преднамеренного воздействия сверлом уже в космосе.

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