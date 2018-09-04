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Mahindra и Pininfarina представили новый минивэн Marazzo

Техника

Автомобиль получил 1,5-литровый 121-сильный дизельный мотор

Димапур, Индия, 4 сентября 2018, 07:30 — REGNUM  Индийская компания Mahindra представила на домашнем рынке минивэн Marazzo, который был разработан в сотрудничестве с итальянским дизайнерским домом Pininfarina. Об этом 3 сентября сообщил портал Morung Express.

Эксперты говорят о том, что модель будет соревноваться на рынке с такими автомобилями как Maruti Suzuki Ertiga и Renault Lodgy. Машина может иметь восемь или семь сидений, в случае сложенного третьего ряда объём багажного отделения составит 680 л, в случае разложенного — скромные 190 л.

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Под капотом Marazzo находится 1,5-литровый дизельный мотор, мощность которого равна 121 л. с. Усилие от него на колёса передает шестиступенчатая механическая коробка передач.

Напомним, компания Mahindra & Mahindra Limited является частью конгломерата Mahindra Group. Компания выпускает легковые автомобили, сельскохозяйственную технику, а также занимается логистикой и оказывает различного рода услуги. Головная компания была основана в 1945 году.

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