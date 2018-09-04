Mahindra и Pininfarina представили новый минивэн Marazzo

Димапур, Индия, , 07:30 — REGNUM Индийская компания Mahindra представила на домашнем рынке минивэн Marazzo, который был разработан в сотрудничестве с итальянским дизайнерским домом Pininfarina. Об этом 3 сентября сообщил портал Morung Express.

Эксперты говорят о том, что модель будет соревноваться на рынке с такими автомобилями как Maruti Suzuki Ertiga и Renault Lodgy. Машина может иметь восемь или семь сидений, в случае сложенного третьего ряда объём багажного отделения составит 680 л, в случае разложенного — скромные 190 л.

Читайте также: «Группа ГАЗ» начнёт производство автомобилей в Азербайджане в 2019 году

Под капотом Marazzo находится 1,5-литровый дизельный мотор, мощность которого равна 121 л. с. Усилие от него на колёса передает шестиступенчатая механическая коробка передач.

Напомним, компания Mahindra & Mahindra Limited является частью конгломерата Mahindra Group. Компания выпускает легковые автомобили, сельскохозяйственную технику, а также занимается логистикой и оказывает различного рода услуги. Головная компания была основана в 1945 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Фотошпионы поймали на тестах кроссовер Mahindra