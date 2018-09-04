Китай запустит свой собственный дирижабль в первый полет уже в 2020 году

Пекин, , 06:00 — REGNUM Китай начал самостоятельную разработку собственного пассажирского дирижабля, анонсировали в корпорации Aviation Industry Corporation of China, Ltd. (AVIC), сообщает 3 сентября агентство Синьхуа.

Дирижабль объемом 3,5 тыс. кубометров будет обладать грузоподъёмностью 840 кг и вмещать максимум до 10 пассажиров. Время полета без посадки сможет достигать 24 часа, а максимальная дальность — 1 тыс. км на высоте до 3 км.

В носу судна будут размещаться апартаменты пилота и пассажиров, в то время, как топливные двигатели расположатся в корме воздушного корабля. Система контроля за полетом сможет быстро переключаться между пилотируемым и беспилотным режимом, а также будет доступна система удаленного управления с земли.

Современные дирижабли подходят для сферы туризма и грузоперевозок в отдаленных районах в связи с их экономичностью, безопасностью и удобством, отмечает издание. Первый полет китайский дирижабль совершит в 2020 году.

Напомним, что AVIC является крупный китайским государственным авиапроизводителем. Компания занимается созданием как гражданских, так и военных самолетов и вертолетов. В гражданском сектора компания производит лёгкие частные бизнес-джеты Cirrus, гидросамолеты HO300 и AG600, экраноплан DXF100, а также вертолеты семейства Avicopter.

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