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Уже 32 аэропорта Китая вышли на объём перевозок в 10 млн пассажиров в год

Техника

В 2017 году сфера китайской гражданской авиации зафиксировала рост количества пассажиров до 552 млн, что на 13% больше, чем годом ранее

Чанша, Китай, 4 сентября 2018, 05:12 — REGNUM  Китай обладает 32 аэропортами с годовым пассажирооборотом более 10 млн человек, сообщили в Ассоциации гражданских аэропортов Китая, передает 3 сентября агентство Синьхуа.

По словам генерального секретаря ассоциации Ли Сяомэя, которые он произнес во время пресс-конференции в преддверии Выставки и конференции по развитию китайских аэропортов, которая пройдет с 12 по 13 сентября в городе Чанша центральной провинции Хэнань, развитие гражданской авиации играет огромную роль в экономическом развитии Китая.

По его словам, в 2017 году сфера китайской гражданской авиации зафиксировала рост количества пассажиров до 552 млн, что на 13% больше, чем годом ранее. В то же самое время, в Китае на состояние июня 2018 года было 232 гражданских аэропорта.

Отметим, что мероприятие пройдет при организации Ассоциации гражданских аэропортов Китая, муниципального правительства Чанша, а также Международной ассоциаций воздушного транспорта (ИАТА). На нем будут представлены актуальные технологические наработки в области обеспечения безопасности воздушных гаваней и систем управления.

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