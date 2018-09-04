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Рогозин: Дыру в обшивке «Союза», пристыкованного к МКС, могли просверлить

Техника

Просверлить на орбите

Рогозин: Дыру в обшивке «Союза», пристыкованного к МКС, могли просверлить
МКС

Москва, 4 сентября 2018, 00:23 — REGNUM  Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал основные версии причин возникновения нештатной ситуации на Международной космической станции, которая возникла из-за утечки кислорода с пристыкованного к станции корабля «Союз МС-09». Соответствующее заявление Рогозин сделал журналистам накануне, 3 сентября.

По словам Рогозина, в корпусе космического корабля «Союз МС-09» обнаружена маленькая пробоина. В ходе разбирательства выяснилось, что пробоина могла появится в результате преднамеренного воздействия сверлом уже в космосе. Так, на корпусе корабля были замечены несколько следов воздействия неуверенной рукой именно изнутри. Это исключает версию попадания метеорита в корабль. Пока не исключается версия заводского брака.

«Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — сказал Рогозин.

В Роскосмосе анализируют все доводы и факты.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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