Рогозин: Дыру в обшивке «Союза», пристыкованного к МКС, могли просверлить

Москва, , 00:23 — REGNUM Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал основные версии причин возникновения нештатной ситуации на Международной космической станции, которая возникла из-за утечки кислорода с пристыкованного к станции корабля «Союз МС-09». Соответствующее заявление Рогозин сделал журналистам накануне, 3 сентября.

По словам Рогозина, в корпусе космического корабля «Союз МС-09» обнаружена маленькая пробоина. В ходе разбирательства выяснилось, что пробоина могла появится в результате преднамеренного воздействия сверлом уже в космосе. Так, на корпусе корабля были замечены несколько следов воздействия неуверенной рукой именно изнутри. Это исключает версию попадания метеорита в корабль. Пока не исключается версия заводского брака.

«Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — сказал Рогозин.

В Роскосмосе анализируют все доводы и факты.