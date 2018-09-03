«Газпром» намерен создать подводных роботов для работы в Арктике

Москва, , 17:53 — REGNUM Корпорация «Газпром» объявила о тендере на разработку и создание роботизированного комплекса для подводной работы на морских месторождениях арктического шельфа, сообщает 3 сентября агентство РИА Новости, ссылаясь на опубликованные материалы корпорации.

Уточняется, что роботизированный комплекс должен будет выполнять задачи диагностики оборудования подводной добычи в ледовых условиях на морских месторождениях шельфа Арктики.

Кроме того, одной из целей создания такого комплекса заявляется формирование соответствующего научно-технического задела в отечественной робототехнике. Впервые будут сформулированы технические требования к отечественному робототехническому комплексу для круглосуточной подводной работы на морских месторождениях в условиях замерзающих акваторий.

Максимальная стоимость договора составляет 30 миллионов рублей. «Газпром» намерен выбрать разработчика 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, корпорация «Газпром» попала под действие ряда санкций США, ограничивающих закупки оборудования для разработки глубоководных месторождений и арктического шельфа.

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