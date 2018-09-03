Военные конвертопланы — сделать можно, а насколько оправдано их применение?

Москва, , 17:14 — REGNUM Разработать и создать конвертопланы для военного применения вполне реально. Но дело в другом — насколько оправдано их применение, задается вопросом военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в оборонной промышленности сообщило, что военно-промышленный комплекс России готов приступить к разработке для нужд Воздушно-десантных войск (ВДВ) Минобороны РФ нового летательного аппарата — конвертоплана. Речь идет о применении конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября 2018 года планируется получить техническое задание и открыть опытно-конструкторскую работу по этой машине.

Если внимательно прочитать сообщения о перспективах российской разработки конвертопланов, то станет понятно, что речь сейчас идет о формулировании требований, которым должна соответствовать такая машина. Техническое задание готовят специалисты Воздушно-десантных войск, так как именно они располагают большим научно-техническим опытом воздушных перевозок в экстремальных условиях.

Тем не менее, техническое задание вовсе не означает, что конвертопланы найдут свое место в Вооруженных силах. Наиболее вероятно, что опытно-конструкторские работы, проведенные по техзаданию военных, станут лишь ступенькой в этом непростом деле.

Сложности здесь не столько технические, сколько тактические. Конвертоплан может взлетать и садиться как вертолет, но в воздухе поворачивает свои двигатели на 90 градусов и превращается в двухмоторный самолет, развивающий скорость вдвое большую, чем вертолеты. Однако вертолеты менее требовательны к характеристикам посадочных площадок, а для военных это крайне важно.

Вполне возможно, что активно ведущиеся работы по созданию скоростных вертолетов могут отодвинуть концепцию конвертопланов на задний план. Напомню, американский конвертоплан Bell V-22 Osprey, активно применяющийся в корпусе морской пехоты США, на сегодняшний день не показал радикальных преимуществ по сравнению с вертолетами.

В СССР подобные разработки велись в рамках проекта Ми-30, однако из-за «перестройки» и катастрофических «реформ» 90-х годов были прекращены. Но, по большому счету, даже неудачные исследования и опытно-конструкторские работы все равно приносят пользу и могут оказать самое неожиданное воздействие на развитие техники в целом.

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