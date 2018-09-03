Понедельник, 3 Сентября 2018 года
17:01:53 МСК

Самые популярные пикапы: составлен топ-10 моделей по итогам мировых продаж

Техника

Место лидера прочно удерживает Ford F-Series

Москва, 3 сентября 2018, 15:32 — REGNUM  В результате анализа мировых продаж в период с января по июнь 2018 года аналитики назвали десятку самых популярных в мире пикапов. Список был опубликовал 2 сентября на портале «Твоё Авто».

Место лидера вновь занял Ford F-Series, за обозначенный период в мире было продано 526 440 ед. В первую пятёрку также вошли следующие модели: Chevrolet Silverado (323 716 ед.), Ram Pick-Up (283 698 ед.), Toyota Hilux (263 927 ед.) и Isuzu D-Max (136 704 ед.).

С шестого по десятое места рейтинга заняли: Ford Ranger (130 672 ед.), Toyota Tacoma (127 915 ед.), GMC Sierra (126 490 ед.), Chevrolet Colorado (79 188 ед.) и Toyota Tundra (62 466 ед.).

Читайте также: Составлен рейтинг самых популярных в Китае кроссоверов

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году рынок пикапов в России возглавил UAZ «Пикап», всего в нашей стране было продано 3563 этих автомобилей. Второе место досталось Toyota Hilux, третье — модели «ВИС-2349» производства «АвтоВАЗа».

Читайте ранее в этом сюжете: Названы самые популярные в России минивэны с пробегом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить