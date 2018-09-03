Самые популярные пикапы: составлен топ-10 моделей по итогам мировых продаж

Москва, , 15:32 — REGNUM В результате анализа мировых продаж в период с января по июнь 2018 года аналитики назвали десятку самых популярных в мире пикапов. Список был опубликовал 2 сентября на портале «Твоё Авто».

Место лидера вновь занял Ford F-Series, за обозначенный период в мире было продано 526 440 ед. В первую пятёрку также вошли следующие модели: Chevrolet Silverado (323 716 ед.), Ram Pick-Up (283 698 ед.), Toyota Hilux (263 927 ед.) и Isuzu D-Max (136 704 ед.).

С шестого по десятое места рейтинга заняли: Ford Ranger (130 672 ед.), Toyota Tacoma (127 915 ед.), GMC Sierra (126 490 ед.), Chevrolet Colorado (79 188 ед.) и Toyota Tundra (62 466 ед.).

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году рынок пикапов в России возглавил UAZ «Пикап», всего в нашей стране было продано 3563 этих автомобилей. Второе место досталось Toyota Hilux, третье — модели «ВИС-2349» производства «АвтоВАЗа».

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