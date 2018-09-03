Составлен рейтинг самых популярных в Китае кроссоверов

Пекин, , 15:13 — REGNUM Составлен топ-5 самых популярных в Китае кроссоверов и внедорожников. Список составлялся на основе анализа продаж в период с января по июль 2018 года. Он был опубликован 3 сентября на портале Car.

Лидирует в рейтинге модель H6 от компании Haval, за обозначенный период в Поднебесной было продано 244 695 этих автомобилей. На втором месте расположился кроссовер Baojun 510 (233 740 ед.), на третьем — Volkswagen Tiguan (176 050 ед.). В первую пятёрку также вошли Geely Boy (Atlas) и GAC Trumpchi GS4.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало список лучших кроссоверов Московского автосалона. В топ-5 вошли: Haval F7, Hyundai Santa Fe Black and Brown, Geely SX11, Lada 4×4 Vision и Renault Arkana.

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