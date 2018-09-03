Ученые тестируют нейромобиль в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, , 14:50 — REGNUM В Нижнем Новгороде ученые тестируют первый в России электрокар, которым можно управлять силой мысли. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Сотрудники Нижегородского университета имени Николая Лобачевского пока зафиксировали электромобиль на испытательном стенде. На экране имитируется та или иная дорожная ситуация.

Оператор мысленным сигналом поворачивает колеса, разгоняет автомобиль или сбрасывает скорость. В электрокаре взаимодействуют два модуля управления. Первый с помощью сенсоров и датчиков анализирует обстановку на дороге и предлагает допустимые варианты движения. Второй модуль определяет, какой из вариантов выбран водителем. Для этого, в частности, используется электроэнцефалограмма мозга.

«В управлении ничего сложного, — сказала сотрудник Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Юлия Лотарева. — Просто попробовать, и всё получится. Требуется некоторая сноровка. Обучение. Всё равно человек должен сначала попробовать. Как и для обычного автомобиля. Никто сразу не садится и не едет. Всё равно ходит в автошколу, тренируется в управлении».

Нейромобиль предназначен для людей с ограниченными возможностями. Государство выделило на разработку электрокара 250 миллионов рублей. Создатели планируют запустить его в серийное производство в 2021 году.

Предварительная стоимость одной такой машины — от 550 до 900 тысяч рублей — в зависимости от мощности батареи. О создании первого в мире нейромобиля три года назад объявили китайские ученые. Но затем они предпочли разрабатывать проект беспилотной машины.