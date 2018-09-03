Названы самые популярные в России минивэны с пробегом

Москва, , 13:02 — REGNUM Аналитики агентства «Автостат-Инфо» составили рейтинг самых популярных в России подержанных минивэнов. На первом месте оказалась модель Largus от LADA. Список был опубликован 3 сентября на сайте компании.

В период с января по июль 2018 года на вторичном авторынке нашей страны было продано 11 944 экземпляров Largus с пробегом. На втором месте оказалась модель Note от Nissan (9,5 тыс. ед.). На третьем — Ford Fusion (8268 ед.). В первую пятёрку также попали Opel Zafira (4520 ед.), и Toyota Ipsum (4289 ед.).

Читайте также: Во второй половине августа цены на машины в России подняли 18 компаний

В топ-10 самых популярных подержанных минивэнов также вошли: Toyota Wish (3819 ед.), Toyota Probox (3796 ед.), Renault Megane (3771 ед.), Nissan Serena (3363 ед.) и Nissan Cube (2903 ед.).

Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных в России марок легковых машин. Первое место досталось LADA, второе — Toyota, третье — Nissan. В топ-5 также вошли автомобили южнокорейских компаний Hyundai и Kia.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы самые популярные в России марки легковых машин