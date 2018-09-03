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Гибридный кроссовер Chery Exeed TX не появится в ЕС раньше 2020 года

Техника

Его первым рынком станет Германия

Пекин, 3 сентября 2018, 10:42 — REGNUM  Премьера гибридного кроссовера Chery Exeed TX в ЕС перенесена с 2018 года на 2020 год. При этом китайский автопроизводитель заявил, что впоследствии руководство компании может ещё не один раз пересмотреть сроки выхода модели. Об этом 2 сентября сообщил портал Electrive.

Представители компании сообщили, что Германия может стать первым рынком, где будет продаваться кроссовер. Chery планирует выпустить на рынок три версии Exeed TX: гибрид, плагин-гибрид и полностью электрический вариант. Первой в ЕС будет продаваться гибридная версия авто, запас хода которой на электродвигателе составит около 70 км.

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, впервые концепт-кар Exeed XT компания Chery показала в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Тогда автопроизводитель заявил, что кроссовер поступит на рынок Китая уже в 2018 году.

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