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Во второй половине августа цены на машины в России подняли 18 компаний

Техника

Самое большое увеличение цены зафиксировано у Toyota и Mercedes-Benz

Во второй половине августа цены на машины в России подняли 18 компаний
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 3 сентября 2018, 10:20 — REGNUM  В период с 16 по 31 августа 2018 года цены на автомобили изменили 18 марок, представленных на российском автомобильном рынке. Об этом 3 сентября сообщило агентство «Автостат».

Цена моделей Solaris и Elantra южнокорейского производителя Hyundai выросла на 3−55 тыс. рублей в зависимости от компалектации. Все машины Mazda стали дороже на 12−35 тыс. рублей, Subaru — на 19−70 тыс. рублей. Автомобили Mercedes-Benz подорожали на 20−350 тыс. рублей. Стоимость внедорожника Toyota Land Cruiser в зависимости от комплектации увеличилась на 33−65 тыс. рублей.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых распространённых марок автопарка России. На долю продукции отечественного «АвтоВАЗа» приходится 32% парка. В топ-5 также входят Toyota, Nissan, Hyundai и Kia.

Читайте ранее в этом сюжете: Составлен рейтинг самых распространённых марок автопарка России

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