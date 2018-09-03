Компания Carlex Design выпустила спецверсию пикапа Volkswagen Amarok

Чеховице-Дзедзице, Польша, , 09:48 — REGNUM Польская компания Carlex Design выпустила свой вариант пикапа Volkswagen Amarok. Ателье планирует выпустить на рынок всего 500 таких машин. Об автомобиле 2 сентября рассказал журнал «Колеса».

https://twitter.com/Kolesa_Ru/status/1036343144357552128

Доработанный Amarok обойдётся покупателю дороже на €13 995 (около 1 млн 95 тыс. рублей по текущему курсу). Машина окрашена в чёрный цвет, доработке подверглись как внешние части авто, так и его салон. Базой для доработок послужил пикап с двигателем V6. Интересный момент: данный мотор в Amarok от Carlex Design может имитировать звук двигателя V8, если изменить настройки выхлопной системы с помощью приложения для мобильного телефона.

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Напомним, в июле 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что ателье Carlex Design выпустило свою версию пикапа Mercedes-Benz X-Class. Идеи для доработок конструкторы компании брали с автомобилей Maybach.

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