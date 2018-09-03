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В России будет создан десантный конвертоплан для нужд ВДВ

Техника

Конвертоплан — тип воздушного судна, оснащенный поворотными двигателями, которые на взлёте и при посадке работают в качестве подъёмных, а в горизонтальном полёте — как тянущие

В России будет создан десантный конвертоплан для нужд ВДВ
Американский самолет с вертикальным взлетом Hawker Harrier VTOL

Москва, 3 сентября 2018, 07:57 — REGNUM  Военно-промышленный комплекс России готов приступить к разработке для нужд Воздушно-десантных войск (ВДВ) Минобороны РФ нового летательного аппарата — конвертоплана. Об этом сообщил источник в в оборонной промышленности.

«ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техническое задание и открыть опытно-конструкторскую работу по этой машине», — цитирует РИА Новости слова источника.

Напомним, конвертоплан — тип воздушного судна, оснащенный поворотными двигателями, которые на взлёте и при посадке работают в качестве подъёмных, а в горизонтальном полёте — как тянущие. Первые проекты подобных летательных аппаратов были созданы еще в начале XX века.

На сегодняшний день единственный серийно выпускаемый конвертоплан — американский Bell V-22 Osprey, находящийся на вооружении Корпуса морской пехоты США, ВМС США и ВВС США.

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Военно-промышленный комплекс
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