Компания BMW выпустила видео с новым родстером Z4

Мюнхен, Германия, , 07:57 — REGNUM Компания BMW выложила в сеть рекламный ролик нового родстера Z4. На видео показано управление автомобилем на различных дорожных участках. Оно было опубликовано 2 сентября на сайте журнала «За рулём».

Автомобиль оборудован 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 340 л. с. (250 кВт), эта силовая установка разгоняет машину до 100 км/ч за 4,6 сек. BMW Z4 получил спортивную подвеску с электронным управлением, посмотрев видео, можно оценить её работу.

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Напомним, 24 августа 2018 года ИА REGNUM опубликовало первые фотографии BMW Z4. Немецкий автопроизводитель представил уже третье поколение модели. Стоит отметить, что новый Z4 делит свою платформу с новой Toyota Supra.

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