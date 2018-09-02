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Топ-менеджер АвтоВАЗа: снятие Lada Priora с конвейера — отличная новость

Техника

По мнению топ-менеджера, окончание жизненного цикла автомобиля означает развитие бренда

Тольятти, Самарская область, 2 сентября 2018, 16:01 — REGNUM  Отличной новостью назвал снятие с производства АвтоВАЗом модели Lada Priora вице-президент по продажам и маркетингу предприятия Ян Птачек 2 сентября в интервью «Российской газете».

По мнению топ-менеджера, окончание жизненного цикла автомобиля означает развитие бренда. А если есть обновление — это только хорошо, тогда компания живет и завоевывает новых клиентов, считает Ян Птачек.

Также, по словам вице-президента по продажам и маркетингу, АвтоВАЗу не стоит концентрироваться на прощальной версии Priora, гораздо целесообразнее обратить внимание на новые модели.

Отметим, что крупнейший российский автомобильный производитель объявил о снятии с производства модели Lada Priora в июле текущего года по причине падения к ней покупательского интереса вследствие появления новых моделей АвтоВАЗа.

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Автопром
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