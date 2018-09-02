Подводный беспилотник защитит Большой Барьерный риф от морских звезд

Брисбен, Австралия, , 16:04 — REGNUM Подводный беспилотный аппарат приступил к защите Большого Барьерного рифа от морской звезды «Терновый венец», сообщает 31 августа Квинслендский Технологический Университет Австралии.

Робототехнический проект Квинслендского Технологического Университета завершился запуском в воду беспилотного аппарата RangerBot. Беспилотник станет настоящим защитником Большого Барьерного рифа. RangerBot будет контролировать состояние кораллового рифа, а также займется борьбой с морской звездой «Терновый венец».

Эта морская звезда питается полипами рифообразующих кораллов. Вспышки популяции «Тернового венца» приводят к уничтожению больших площадей коралловых рифов. RangerBot способен распознать эту морскую звезду и произвести инъекцию, которая станет смертельной для вредителя.

Отметим, что Большой Барьерный риф является крупнейшим в мире коралловым рифом. В 1981 году он получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.