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Продажи автомобилей с кузовом седан упали в России на 9%

Техника

Общее количество продаж легковых машин с этим типом кузова составило в России в июле 43,6 тысяч штук, что на 9,2% ниже, чем в июле прошлого года

Москва, 2 сентября 2018, 14:22 — REGNUM  Продажи автомобилей с кузовом типа «седан», являющимся наиболее распространенными в России, упали в июле текущего года на 9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом 2 сентября сообщает сайт аналитического агентства «Автостат».

Общее количество продаж легковых машин с этим типом кузова составило в России в июле 43,6 тысяч штук, что на 9,2% ниже, чем в июле прошлого года.

По мнению экспертом агентства, такое падение продаж свидетельствует о падении популярности автомобилей с этим типом кузова, так как падение продаж седанов отмечено также в мае и июне текущего года. Однако тогда эта цифра составила всего 1%.

Несмотря на это, общей количество продаж новых легковых седанов в России все ещё растет — +3,6% до 308,9 тысяч штук за семь месяцев текущего года.

Отметим, самые популярные в России седаны это LADA Vesta, LADA Granta, Hyundai Solaris, KIA Rio и Volkswagen Polo.

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Автопром
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