Американские эксперты высоко оценили новую российскую винтовку

Чикаго, США, , 09:41 — REGNUM Новая модификация российской снайперской винтовки МЦ-116М является одной из самых продвинутых версий бесшумного оружия, сообщает журнал Popular Mechanics.

Эксперты американского издания отмечают, что базовая модификация МЦ-116М известна давно и хорошо себя зарекомендовала. Однако, новая модификация винтовки, представленная на выставке Армия-2018, серьезно отличается от базового оружия.

Классическая винтовка МЦ-116М использует патроны калибра 7,62 мм, однако для новой модификации потребуются патроны 12,7 мм. Поэтому обновленная винтовка позволяет работать на расстоянии более 300 метров, даже на такой дистанции проходя через высококачественные бронежилеты.

Эксперты отмечают, что сейчас бесшумное оружие активно используется в военных конфликтах в Афганистане, Ираке и Сирии.

Отметим, что снайперская винтовка МЦ-116М была разработана в 1997 году в тульском Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО).