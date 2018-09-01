За стыковкой – спуск: экипаж МКС вытянул новый экзаменационный билет

п.г.т. Звездный городок, Московская область, , 13:47 — REGNUM Основной экипаж Международной космической станции (МКС) с номером 57/58 продолжает сдавать экзамены в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

В прошлый раз россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу пришлось отрабатывать ручное причаливание и перестыковку транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» в различных режимах и в условиях нештатных ситуаций. В этот раз экипаж вытянул экзаменационный билет, по которому предстояло отработать навыки выполнения ручного управляемого спуска.

«Задача экипажа при возникновении нештатной ситуации состоит в том, чтобы приземлить спускаемый аппарат пилотируемого корабля максимально близко к заданной Землей точке», — говорится в сообщении. Отмечается, что во время выполнения задачи космонавты не должны превысить допустимые параметры перегрузок.

Итогом этой работы стало успешное выполнение экипажем тренировочных задач. «Овчинин и Хейг отлично с ними справились», — заключили экзаменаторы.

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