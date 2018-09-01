Названы самые популярные в России марки легковых машин

Москва, , 09:17 — REGNUM Самые популярные марки легковых автомобилей в России определили эксперты аналитического агентства «Автостат», сообщает 31 августа сайт агентства.

По данным экспертов, на 1 июля текущего года в России числится около 43 миллионов легковых автомобилей. Самое большое количество из них — 13,88 миллионов, относится к марке LADA, таких легковушек в России 32% от общего количества.

На втором месте идет японская компания Toyota с 3,82 млн машин в составе российского легкового автопарка, на третьем месте — также японская компания, Nissan, на её счету в России — 2,05 млн легковых машин.

В пятерку также входят автомобили Hyundai (1,95 млн шт.) и KIA (1,78 млн шт.).

Отметим, 20 августа «Автостат» сообщил, что самым популярным российским легковым автомобилем в первом полугодии 2018 года стала LADA Vesta.