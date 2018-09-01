В России разработан уникальный интерферометр для астрономии

Москва, , 07:29 — REGNUM Специалисты холдинга «Швабе» разработали новый прибор, который будет использоваться в телескопах и астрофизических системах для контроля формы и измерения крупногабаритных оптических объектов, сообщает пресс-служба предприятия.

«В отличие от предшествующего линзового образца в конструкции усовершенствованного прибора использовано зеркало», — прокомментировал уникальность разработки первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов.

Прибор укомплектован двояковогнутым зеркалом с отверстием, оно также обладает различной кривизной отражающих поверхностей: эллиптической и сферической. Разработчики убеждены, что такое исполнение интерферометра позволит расширить диапазон контролируемых поверхностей и измерять их сразу в двух направлениях.

Отмечается, что интерферометр найдет применение на промышленных предприятиях, которые изготавливают крупногабаритные элементы для оптических приборов, а также аппараты для исследования космоса. Устройство уже запатентовано, а производство различных конструкций двояковогнутых зеркал планируется начать в ближайшее время.

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