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В сети появились фото новых продуктов Apple

Техника

Новые модели смартфонов будут оснащены OLED-дисплеями

Москва, 1 сентября 2018, 01:36 — REGNUM  Блог 9to5Mac опубликовал фотографии новых смартфонов iPhone и часов Apple Watch 4 до официального релиза новой продукции компании Apple.

Авторы блога предполагают, что новые 5,8-дюймовые и 6,5-дюймовые смартфоны будут называться iPhone XS и для этого ряда моделей будет доступна золотая расцветка корпуса. Отмечается, что новые модели смартфонов будут оснащены OLED-дисплеями.

«Остальные детали предстоит еще выяснить, но мы уверенно можем заявить, что они будут называться iPhone XS, модели с OLED-дисплеями будут представлены в двух размерах и для каждой будет доступна опция в виде золотой расцветки корпуса», — заявляют авторы.

Компания Apple планирует официально представить свои новые модели смартфонов и часов на презентации 12 сентября. Также Apple представит и новые модели планшетов iPad.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны характеристики новых iPad и Apple Watch

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