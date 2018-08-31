В России начали обучать ракетчиков для комплексов «Сармат» и «Авангард»

Москва, , 18:14 — REGNUM Для ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в России начали готовить специалистов для работы с новейшими комплексами «Авангард» и «Сармат», сообщает 31 августа пресс-служба Минобороны РФ.

По словам начальника Военной академии имени Петра Великого генерал-лейтенанта Сергея Сивера, все нужные для этого дополнения и изменения уже внесены в учебные программы военных учебных заведений.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент России Владимир Путин сообщил о создании принципиально новых стратегических вооружений — гиперзвуковой межконтинентальной системе «Авангард», крылатых ракетах с ядерной энергоустановкой, глубоководном межконтинентальном беспилотном ударном комплексе и лазерной боевой установке, которым не может противостоять система противоракетной обороны США.

Напомним, в числе прочих новинок президент РФ упомянул тогда новые боеголовки для ракетного комплекса «Сармат», также способные преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО.

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