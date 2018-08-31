Пятница, 31 Августа 2018 года
19:25:18 МСК

В России начали обучать ракетчиков для комплексов «Сармат» и «Авангард»

Техника

Необходимые дополнения и изменения уже внесены в учебные программы военных учебных заведений

Москва, 31 августа 2018, 18:14 — REGNUM  Для ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в России начали готовить специалистов для работы с новейшими комплексами «Авангард» и «Сармат», сообщает 31 августа пресс-служба Минобороны РФ.

По словам начальника Военной академии имени Петра Великого генерал-лейтенанта Сергея Сивера, все нужные для этого дополнения и изменения уже внесены в учебные программы военных учебных заведений.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент России Владимир Путин сообщил о создании принципиально новых стратегических вооружений — гиперзвуковой межконтинентальной системе «Авангард», крылатых ракетах с ядерной энергоустановкой, глубоководном межконтинентальном беспилотном ударном комплексе и лазерной боевой установке, которым не может противостоять система противоракетной обороны США.

Напомним, в числе прочих новинок президент РФ упомянул тогда новые боеголовки для ракетного комплекса «Сармат», также способные преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО.

Читайте ранее в этом сюжете: Астана намерена добиться принятия договора о запрещении ядерных испытаний

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерное оружие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить